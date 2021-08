Bernkastel-Kues

Sachbeschädigung am Schulgebäude des Nikolaus-von-Kues-Gymnasiums

In den Sommerferien, im Zeitraum vom 23.07. bis 16.08.2021 kam es zu zwei gemeinschädlichen Sachbeschädigungen am Schulgebäude des Nikolaus-von-Kues-Gymnasiums in Bernkastel-Kues.