Prüm

Sachbeschädigung am PKW im prümer Kreuzerweg

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

In der Nacht von Montag, 26.08.24, 22:15 Uhr auf Dienstag, 27.08.24, 08:30 Uhr kam es im Kreuzerweg in Prüm zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug.