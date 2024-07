Neidenbach

Sachbeschädigung

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

In der Zeit von Sonntag, 07.07.2024 auf Montag, 08.07.2024 wurden in der Densborner Straße am ehemaligen Feuerwehrhaus durch unbekannte Täter mehrere Blumen aus dem Boden gerissen.