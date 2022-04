Sachbeschädigung

Am 13.04.2022 gegen 21:00 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter auf den Radweg zwischen Gerolstein und Lissingen und besprühten den Asphalt des Radwegs und eine dort abgestellte Dixi-Toilette mit Spraydosen.





Zudem wurde zwischen dem Radweg und den Bahngleisen eine Feuerstelle entzünden, in welcher die Spraydosen verbrannt worden waren.



Gegen 21:10 Uhr wurde der Brand der Feuerwehr gemeldet. Diese begab sich vor Ort und löschte die Feuerstelle.



Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 oder die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



