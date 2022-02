Sachbeschädigung

In der Nacht vom 14.02.2022 zum 15.02.2022 kam es in der Ortslage Monzelfeld zu mehreren Sachbeschädigungen.





Bislang unbekannte Täter rissen zum wiederholten Male mehrere mit Katzenaugen versehene Holzpfosten aus der Erde, welche an verschiedenen in der Ortslage befindlicher Verkehrsinseln in die Erde eingelassen waren.



Hierbei wurden einige der Pfosten beschädigt.



Die Polizei fragt:



Wer hat im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen, welche mit der Tat in Verbindung stehen könnten.



Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues oder jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

Telefon: ++4965319527-0

E-Mail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell