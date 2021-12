Hauswand durch Eier verschmutzt Im Zeitraum von Dienstag, dem 09.11.2021, bis Dienstag, den 23.11.2021, kam es im Achterweg in Prüm zu einer Sachbeschädigung an einer Hauswand.

Bislang unbekannte Täter bewarfen die Fassade eines Einfamilienhauses mit rohen Eiern. Dadurch entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der 06551-942-0 oder per E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



