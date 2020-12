Archivierter Artikel vom 17.11.2020, 18:21 Uhr

Seinsfeld

Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 13.11.2020, bis Samstag, 14.11.2020, wurde in der Straße Wiedenhof in Seinsfeld auf einem Lagerplatz die Folie von 18 Siloballen zerschnitten.