Ruhiger Verlauf des Fastnachtssonntags im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bitburg.

Durch die Polizeiinspektion Bitburg wurden am gestrigen Sonntag überwiegend die Fastnachtsumzüge in Bitburg und Bettingen begleitet.

Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa

Zudem wurde bei der Veranstaltung in Bettingen, gemeinsam mit dem Jugendamt der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm, Jugendschutzkontrollen durchgeführt.



Während den beiden Umzügen kam es aus polizeilicher Sicht zu keinen besonderen Vorkommnissen. Im Rahmen der anschließenden Veranstaltungen nach den Umzügen kam es in den beiden Örtlichkeiten jeweils zu einem Körperverletzungsdelikt. Die übrigen kleineren Fastnachtsveranstaltungen in umliegenden Ortschaften verliefen friedlich.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

Erdorfer Straße 10

54634 Bitburg

Telefon: 06561-96850

pibitburg.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell