Rücksichtsloser Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet unterwegs

Am 08.10.2024 wurde der Polizeiinspektion Wittlich wiederholt ein schwarzer Audi A3 mit einem Dauner Kennzeichen gemeldet, da dieser mit nicht angepasster Geschwindigkeit und zudem unberechtigt mit einem eingeschalteten Blaulicht in der Wittlicher Innenstadt unterwegs war.

Ein Zivilfahrzeug der Polizei kann in den gemeldeten Fällen zweifelsfrei ausgeschlossen werden.



Zeugen, die durch dieses Verhalten geschädigt wurden oder Hinweise zu diesen oder ähnlichen Vorfällen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiispektion Wittlich unter 06571-9260 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571-9260

piwittlich@polizei.rlp.de



