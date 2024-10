Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung – Vermisster Herr Willsch wohlbehalten durch aufmerksamen Zeugen gegen 10:15 Uhr angetroffen

Nach Veröffentlichung der Öffentlichkeitsfahnung meldete sich am 27.10.2024 gegen 10:15 Uhr ein aufmerksamer Zeuge aus dem Bereich der VG Gerolstein und teilte mit, dass er eine offenbar ältere, nur leicht bekleidete Person im Bereich der Landstraße 27 zwischen Rockeskyll und Walsdorf angetroffen habe.

Umgehend wurden Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizeiinspektion Daun vor Ort entsandt.



Es handelte sich um den Vermissten, Herrn Willsch, welcher seit dem gestriegen Abend von einem Altenheim in Hillesheim abgängig war.



Herr Willsch wurde glücklicherweise leicht unterkühlt, aber sonst körperlich wohlauf angetroffen.



Er wurde zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.



Die Polizeiinspektion Daun bedankt sich bei allen Einsatzkräften für die Arbeit und ausdrücklich für die Hinweise und Hilfe aus der Bevölkerung.



Das veröffentlichte Lichtbild bitten wir zu löschen.



