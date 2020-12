12.202, 15:00-15:30 Uhr Am 01.12.2020 in der Zeit zwischen 15:00-15:30 Uhr soll es auf der L24 zwischen Birresborn und Gerolstein, etwa in Höhe der Kläranlage, zu einem riskanten Überholvorgang durch den Fahrer eines weißen Kastenwagens gekommen sein. Dieser habe einen Lkw trotz Gegenverkehrs überholt. Der Fahr des Lkw habe aufgrund dessen abbremsen müssen. Zeugen des Vorfalls, insbesondere mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer des Gegenverkehrs werden gebeten, sich mit der Polizei Daun, Tel. 06592 9626-0, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592 9626-0

pidaun@polizei.rlp.de





