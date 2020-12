Archivierter Artikel vom 25.08.2020, 10:01 Uhr

Wittlich

Reifenstecher – Zeugen gesucht

In der Zeit von Mittwoch, 19.08.2020, 18:00 Uhr bis Samstag, 22.08.2020, 08:00 Uhr wurden an einem Pkw in der Friedrichstraße in Wittlich alle 4 Reifen eingestochen.