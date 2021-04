Wittlich

Reifenstecher unterwegs

An einem in Wittlich, Am kleinen Rotenberg, abgestellten PKW Opel Astra wurden am Samstag, den 24.04.2021, in der Zeit zwischen ca. 14.00 Uhr bis ca. 15.50 Uhr, zwei Reifen der Beifahrerseite zerstochen.