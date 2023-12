Reifen auf A 60 verloren

Am Mittwoch, 06.12.2023, 06.42 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Fahrzeugführer die A 60 von Waxweiler kommend in Fahrtrichtung Bitburg.

In Höhe der Gemarkung Bickendorf verlor der 35-jährige zwei, mittels Gurt mangelhaft auf dem Dach befestigte, Reifen. Ein Reifen touchierte den dahinter fahrenden PKW einer 21-jährigen Fahrzeugführerin an der Front. An diesem entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Es wurde niemand verletzt.



