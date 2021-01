Reifen an PKW zerstochen

Am Vormittag des 14.01.2021 wurde der Polizei Bitburg eine Sachbeschädigung an einem Fahrzeug mitgeteilt.

Das Fahrzeug war in der Sackgasse in Bitburg abgestellt. Demnach wurde durch einen derzeit unbekannten Täter der rechte Hinterreifen eines silberfarbenen PKW zerstochen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass bereits am 07.01.2021, am selbigen PKW, der linke Hinterreifen zerstochen wurde. Wer Angaben zur Sache machen kann, wird gebeten sich unter der 06561-96850 mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561-9685-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell