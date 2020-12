Archivierter Artikel vom 28.10.2020, 01:21 Uhr

Traben-Trarbach

Randalierer beschädigt PKW

Am Dienstag den 27.10.2020 kam es in den Abendstunden in Traben-Trarbach im Bereich der Fußgängerzone und des Rathauses zu einem polizeilichen Einsatz, bei der ein männlicher Täter einen Anwohner bedrohte.