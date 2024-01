Randalierende Person bepöbelt Passanten, beleidigt Polizeibeamte und muss in den Gewahrsam, wobei er Widerstand leistet.

Am 08.01.2024 gegen 15:03 Uhr wurden die Polizeibeamt*innen zu einer randalierenden und pöbelnden Person im Bereich des Rondells in Gerolstein gerufen.

Hier wurde ein bereits amtsbekannter 23-jähriger Mann aus dem Gerolsteiner Stadtgebiet angetroffen, welcher sich auf polizeiliche Ansprache und einem ausgesprochenen Platzverweis hin nicht beruhigen ließ.



Er musste letztlich in Gewahrsam genommen werden, um weitere Handlungen und Straftaten zu verhindern.



Im Rahmen der Ingewahrsamnahme leistete er Widerstand und versuchte die Beamt*innen mittels Schlägen und Tritten zu verletzen.



Es gelang den Beamt*innen den 23-Jährigen zu Boden zu bringen.

Im Rahmen der Verbringung der Person in den Gewahrsam beleidigte dieser die Beamt*innen auf absolut ehrverletzender Art und Weise.



Es wurden strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet.



