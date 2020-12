Archivierter Artikel vom 25.08.2020, 19:51 Uhr

Pronsfeld (ots) - PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 25. August 2020 ------------------------------------------------------------ Am Sonntag den 23.08.2020, bemerkte eine Fahrerin klackernde Fahrgeräusche und ein unruhiges Fahrverhalten ihres Pkws, einem SMART, als sie vom Parkplatz an der Bahnhofstraße in Pronsfeld losfahren wollte.

Als sie daraufhin den Pkw untersuchte, fiel ihr auf, dass alle Radmuttern des linken Vorderrads gelöst worden waren. Durch das schnelle Bemerken der Unregelmäßigkeiten, konnte ein Schaden vermieden werden. Der Pkw war an diesem Tag zwischen ca. 08:30 und 10:00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt worden. Auf dem Weg zum Parkplatz gab es keine Auffälligkeiten. Vermutlich wurden die Radmuttern in diesem Zeitraum gelöst. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Prüm unter Tel.: 06551/9420 in Verbindung zu setzen.



