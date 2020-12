Archivierter Artikel vom 06.10.2020, 20:31 Uhr

Am 06.10.2020 ereignete sich gegen 14:50 Uhr in der Justus-von-Liebig-Straße in Wittlich ein Verkehrsunfall, bei dem eine 80-jährige Radfahrerin verletzt wurde.

Ein 59-jährige Autofahrer übersah beim Abbiegevorgang die vorfahrtberechtigte Radfahrerin, so dass es zu einem Zusammenstoß kam in dessen Folge die Radfahrerin stürzte. Der Autofahrer gab an, dass seine Sicht durch Starkregen beeinträchtigt war und er die Radfahrerin nicht gesehen hat. Die verletzte Radfahrerin wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, ein Notarzt und die Polizei Wittlich.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Ralf Orth, PHK

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Tel.: 06571/9260

Fax: 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Twitter

https://twitter.com/PolizeiWittlich

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell