Radfahrer verletzen sich bei Stürzen!

Hohenfels-Essingen und Daun: (ots) – 25.08.2021: Hohenfels-Essingen: Zunächst kam gegen 17:00 Uhr eine 59-jährige E-Bikerin bei dem Versuch, von der B 410 auf die Gerolsteiner Straße einzubiegen, auf Schotter ins Trudeln und in der Folge zu Sturz.

Hierbei fiel sie mit voller Wucht aufs Gesicht und erlitt zusätzlich noch eine Fraktur im Ellenbogenbereich. Unglücklicherweise trug die Fahrradfahrerin keinen Schutzhelm; etwaig hätte dieser zumindest die Folgen der Gesichtsverletzungen abmildern können.



Daun-Pützborn: Im weiteren Verlauf des Abends, gegen 19:15 Uhr befuhr eine 6-köpfige Radfahrergruppe den geschotterten Radweg in Richtung Gemünden. Aus der Halterung eines Vorausfahrenden fiel dabei eine Trinkflasche vors Rad des nachfolgenden Radlers, wodurch dieser beim Ausweichversuch ebenso zu Fall kam. Der 56-jährige zog sich dadurch eine Verletzung an der Schulter zu, welche im Krankenhaus Daun behandelt werden musste.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Tel.: 06592-96260

Email: pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell