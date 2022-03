Hillesheim

psychisch erkrankte, alkoholisierte Frau läuft nackt auf der Straße, öffentlichkeitswirksame Ingewahrsamnahme

Am 17.03.2022 gegen 05:15 Uhr wurde die Polizeiinspektion Daun durch den Lebensgefährten einer 34-jährigen Verantwortlichen aus dem Bereich der VG Gerolstein darüber in Kenntnis gesetzt, dass diese sich scheinbar in einer psychischen Ausnahmesituation befinde und aktuell im Bereich der Kölner Straße in Hillesheim, wo man aktuell wohne, schreiend und nackt über die Straßen laufe.