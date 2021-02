Prüm – Altkleidercontainer aufgebrochen

Vor Ort kann festgestellt werden, dass das vordere Tor zur Entleerung des Altkleidercontainers für Schuhe mutwillig aus der Verankerung herausgerissen wurde. Die Tat ereignete sich vermutlich in der Nacht vom 11.02.2021 auf den 12.02.2021. Ob in diesem Zusammenhang auch Schuhe entwendet worden sind, kann zum jetzigen Stand der Ermittlungen noch nicht gesagt werden.

Zeugen, welche Angaben zur Tat oder zu möglichen Tätern machen können, werden erbeten an die Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder per E-Mail an polizei.dgl@polizei.rlp.de zu wenden.



