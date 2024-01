Protestaktion der Bauern- und Winzer in Wittlich

Symbolbild Foto: dpa

Teil dieser Versammlung wird ein ebenfalls genehmigter Aufzug in Form eines Fahrzeugkorsos sein, der sich ab 08:00 Uhr durch die Stadt Wittlich bewegen wird. Die gesamte Strecke dieses Korsos kann auf der Internetseite der Kreisverwaltung ( www.Bernkastel-Wittlich.de)eingesehen werden.



In enger Kooperation mit dem Veranstalter und den beteiligten Behörden wird es Aufgabe der Polizei sein, sowohl die Versammlung auf dem Ottensteinplatz zu schützen als auch diesen Aufzug zu begleiten.



Hierzu wird es erforderlich werden, an neuralgischen Punkten der Aufzugstrecke Sperrungen vorzunehmen, die Auswirkungen auf den Verkehrsfluss haben werden. Zu diesen Punkten zählen insbesondere die Kreisel im Vitteliuspark bzw. Gartenland Schmitt sowie beim Warenhaus Bungert. Innerstädtisch werden ab der Aral-Tankstelle Kurfürstenstraße, fortlaufend über die Gerber-, die Trierer- sowie die Trierer Landstraße sämtliche Ampeln abgeschaltet.



Die Polizei Wittlich empfiehlt der Bevölkerung wegen der zu erwartenden Verkehrsbeeinträchtigungen an diesem Tag von nicht dringend erforderlichen Fahrten nach Wittlich abzusehen sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die an diesem Tag Urlaub nehmen oder Homeoffice machen können, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.



