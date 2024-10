Pressesofortmeldung / Öffentlichkeitsfahndung gem. § 61 POG

Anzeige

Herr Willsch ist Bewohner des Maternus Seniorenzentrum Katharinen Stift in Hillesheim in der Kölner Straße und verließ die Örtlichkeit am gestrigen Samstagabend. Herr Willsch leidet unter fortgeschrittener Demenz. Bisherige Suchmaßnahmen mit starken Kräften der Feuerwehren Hillesheim, u.a. auch mit Suchhunden, und Beamten der Polizeiinspektion Daun verliefen bis dato ohne Erfolg.

Es muss derzeit davon ausgegangen werden, dass sich Herr Willsch fußläufig vom Seniorenzentrum fortbewegte und sich in hilfloser Lage befindet. Aus diesem Grunde bittet die Polizeiinspektion Daun um Mithilfe aus er Bevölkerung.



Herr Willsch ist ca. 185 cm groß und von schlanker Statur und hat graumeliertes Deckhaar. Herr Willsch trägt keine Brille und keinen Bart. Bekleidet war Herr Willsch mit einer grauen Jacke und einer schwarzen Jogginghose.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Daun unter Tel.: 06592 96260 oder per Mail an: pidaun@polizei.rlp.de



