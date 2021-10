Pressemeldung der Polizeiinspektion Daun vom 31.10.2021

10.2021, 20:45 Uhr – 31.20.2021, 2:45 Uhr

Am Samstagabend wandte sich ein 74-jähriger Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Gerolstein Hilfe suchend über Notruf an die Polizei Daun. Er habe sich mit seinem Pkw im Waldgebiet zwischen Gerolstein-Lissingen und Büdesheim festgefahren. Zudem wisse er aufgrund der Dunkelheit nicht mehr, wo er sei. Aufgrund der orientierungs- und hilflosen Lage des Mannes wurden seitens der Polizei Daun intensive Ermittlungen und Suchmaßnahmen eingeleitet. Ferner war der Mann im weiteren Verlauf über sein Mobiltelefon nicht mehr erreichbar. Neben einer Handy-Ortung begaben sich Beamte der Polizeiinspektionen Daun und Prüm, sowie Suchkräfte der Feuerwehren Gerolstein, Lissingen und Birresborn und der Rettungshundestaffel zu einer koordinierten Suche mit Drohnen in den Einsatzraum. Der angedachte Einsatz des Polizeihubschraubers scheiterte aufgrund der Wetterlage. Aufgrund der Handy-Ortung wurde das Suchgebiet auf das Waldgelände beidseitig der B410 zwischen Gerolstein-Lissingen und Büdesheim ausgedehnt.

Gegen 2:45 Uhr konnte der Mann in seinem Pkw auf einem abgelegenen Waldweg im Bereich Denkelseifen körperlich wohlbehalten vorgefunden werden. Dem Engagement der eingesetzten Kräfte war zu verdanken, dass der Mann aus seiner misslichen Lage in die Obhut eines Krankenhauses gegeben werden konnte.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592 9626-0

pidaun@polizei.rlp.de









Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell