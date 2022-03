Pressemeldung der Polizeiinspektion Daun in eigener Sache – neuer stellvertretender Leiter der Dienststelle

Mit Beginn des Monats März 2022 übernahm sodann der 39-jährige Beamte PHK Sven Lehrke die stellvertretende Leitung der Polizeiinspektion Daun.



Der Beamte ist auf der Polizeiinspektion Daun kein Unbekannter, so übte er bis zu seinem Wechsel über mehrere Jahre die Funktion eines Dienstgruppenleiters auf der Dienststelle aus.



Der Beamte, welcher selbst im Stadtgebiet von Daun wohnhaft ist, freut sich eigenen Angaben nach auf seine neue Tätigkeit und wird versuchen, in enger Zusammenarbeit mit den kommunalen Ordnungsbehörden, bestmögliche Arbeit für die Bürger*innen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Daun zu leisten.



Dem Beamten ist es wichtig, im Dialog mit den Behörden und den Bürger*innen in unserem Zuständigkeitsbereich zu sein und zu bleiben.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



