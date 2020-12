Archivierter Artikel vom 31.08.2020, 15:21 Uhr

08.2020, 07.05 Uhr



Ursache eines Unfalls mit einem leicht verletzten Motorradfahrer war vermutlich eine schmierige Flüssigkeit, die auf der Straße haftete. Ein Zweiradfahrer aus der VG Gerolstein war mit seiner Maschine von Zilsdorf in Richtung Oberehe unterwegs und rutschte in einer Rechtskurve seitlich weg. Bei dem Sturz zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Er konnte seine Fahrt später fortführen, das Motorrad wurde nur leicht beschädigt. Der Verursacher der Gefahrenstelle blieb unbekannt.



Ereignis: Mofafahrer stürzt, möglicher Verursacher flieht



Ort: Ellscheid, K 19



Zeit: 30.08.2020, 14.15 Uhr



Ein sechzehn Jahre alter Jugendlicher aus der VG Daun war von Darscheid in Richtung Ellscheid unterwegs. Auf der Strecke wurde der Mofafahrer im Bereich einer Rechtskurve von einem Auto überholt. Bei dem Fahrzeug handelte es sich seinen Angaben nach um einen PKW der Marke Audi, vermutlich älteres Modell. Dieser Fahrer hielt möglicherweise nicht genügend Seitenabstand ein, das Zweirad wurde abgedrängt und der Mofafahrer kam zu Fall. Hierbei trug der Jugendliche leichte Verletzungen davon. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.



Ereignis: Diebe stehlen Kraftstoff



Ort: Wiesbaum; Industriegebiet



Zeit: 28.08.2020, 16.00 Uhr bis 31.08.2020, 04.00 Uhr



Ein LKW- Fahrer hatte sein Fahrzeug über das Wochenende in der Graf-von-Mirbach-Straße abgestellt. Am heutigen Morgen stellte er fest, dass aus dem Tank seines Scania rund 300 Liter Dieselkraftstoff entwendet worden waren. Der oder die Täter ließen den Schlauch, mit dem man den Sprit umfüllte, am Tatort zurück. Möglicherweise wurden sie bei Tatausführung gestört. Die Polizei Daun sucht auch hier nach Zeugen, 06592-96260



