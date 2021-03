Pressemeldung der Polizei Daun vom 31.03.2021

03.2021, 10.20 Uhr



Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am gestrigen Dienstag der Fahrer eines Wohnmobils gestoppt. Die kontrollierenden Beamten erlangten dabei schnell Hinweise auf einen zeitnahen Drogenkonsum des 21 Jahre alten Mannes. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges wurden die Beamten weiter fündig. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.



Ereignis: Autofahrer steht unter Alkoholeinfluss



Ort: Daun, L 46



Zeit: 30.03.2021, 17.50 Uhr



Mit über 1,6 Promille wurde am gestrigen Nachmittag der Fahrer eines PKW von Beamten der Dauner Polizei angehalten. Im Rahmen einer Routinekontrolle stellten sie fest, dass der 49-Jährige wohl im Vorfeld Alkohol konsumiert hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen.



