Pressemeldung der Polizei Daun vom 30.10.2021

Zur genannten Zeit wurden in Daun in der Friedhofstraße zwei beschädigte Metallpoller festgestellt und bei der Polizei Daun gemeldet. Offensichtlich wurden diese durch ein unbekanntes Fahrzeug gestreift. Der Verursacher meldete sich bisher nicht. Hinweise bitte an die Polizei Daun, Tel. 06592 9626-0.



Ereignis: Vandalismus an ehemaligem Internatsgebäude

Ort: 54568 Gerolstein, Albertinumweg

Zeit: 22.10.2021, 13:00 Uhr – 29.10.2021, 15:00 Uhr.

Im genannten Zeitraum wurden am Gebäude des ehemaligen Internats Albertinum in Gerolstein mehrere Sachbeschädigungen begangen. So wurden unzählige Scheiben, sowie im Inneren, Lichtschalter, Türen und Schränke zerschlagen. Obwohl das Gebäude unbewohnbar ist, wird ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich angenommen. Hinweise werden an die Polizeiwache Gerolstein, Tel. 06591 9526-0, erbeten.



Ereignis: Sachbeschädigung an ehemaligem Möbelhaus in Kelberg

Ort: 53539 Kelberg, Mayener Straße

Zeit: 29.10.2021, 18:00 Uhr.

Zur angegeben Zeit wurde eine Sachbeschädigung an einem Schaufenster eines ehemaligen Möbelhauses in Kelberg bei der Polizei Daun gemeldet. Den ersten Ermittlungen am Tatort zufolge warfen bisher unbekannte Täter einen ca. 8 cm großen Stein in das Schaufenster. Der Stein durchschlug zunächst die Scheibe und danach das Glas einer im Innenraum befindlichen Vitrine und blieb im Möbelstück liegen. Vorhandene Spuren wurden gesichert. Die Schadenshöhe dürfte insgesamt bei ca. 1.000 EUR liegen. Hinweise bitte an die Polizei Daun, Tel. 06592 9626-0.



Ereignis: Gefahrenstelle durch verlorenen Splitt

Ort: 54578 Oberehe-Stroheich, B421

Zeit: 29.10.2021, 15:49 Uhr.

Ein unbekannter Fahrzeugführer verlor in der Ortschaft Oberehe vermutlich aufgrund eines durchbrochenen Ladebodens etwa einen Kubikmeter feinen Splitt. Dies wurde augenscheinlich durch den Verursacher bemerkt, da dieser sich direkt im Anschluss entfernte, ohne sich um die Gefahrenstelle zu kümmern. Hinweise zum Verursacher werden an die Polizei Daun, Tel. 06592 9626-0, erbeten.



