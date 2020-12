Archivierter Artikel vom 30.09.2020, 15:31 Uhr

09.2020, 15.50 Uhr



Ein 23 Jahre alter Mann aus dem Rhein-Lahn-Kreis wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit seinem Transporter in Pelm angehalten. Die kontrollierenden Polizisten stellten bei dem Fahrer diverse Ausfallerscheinungen fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hinwiesen. Ein entsprechender Test bestätigte die Annahme. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.



Ereignis: Brand eines Wohnhauses



Ort: Bleckhausen



Zeit: 29.09.2020, 20.35 Uhr



Eine Hausbewohnerin wurde durch das Signal eines Brandmelders auf ein Feuer, welches vermutlich in einem Kellerraum des Wohnanwesens ausgebrochen war, aufmerksam gemacht. Zu diesem Zeitpunkt befand sie sich im Dachgeschoss. Sie eilte ins erste Obergeschoss und verließ mit ihrem Vater, den sie dort antraf, das Gebäude und alarmierte die Einsatzkräfte. Umliegende Feuerwehren rückten zur Brandbekämpfung mit 62 Kräften an. Diese konnten das Feuer, welches vermutlich im Saunabereich entstanden war, bekämpfen. Der Sachschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Es kam zu keinen Personenschäden.



