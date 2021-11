Pressemeldung der Polizei Daun vom 29.11.2021

11.2021, 22.00 Uhr bis 28.11.2021, 08.00 Uhr



Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte in der Zeit von Samstag zu Sonntag mit einer Infotafel der Ortsgemeinde Kirchweiler. Der Fahrzeugführer war auf der L 27 aus Richtung Pelm gekommen und geriet vermutlich auf der schneebedeckten Straße, Ortseingang Kirchweiler, ins Schleudern. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Fahrt endete zunächst wohl an der besagten Infotafel. Diese wurde bei dem Zusammenstoß gänzlich beschädigt. Der Verursacher flüchtete im Anschluss vom Unfallort. Sein Fahrzeug sollte jedoch entsprechende Unfallschäden aufweisen. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell