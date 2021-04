Pressemeldung der Polizei Daun vom 28.04.2021

04.2021, 11.40 Uhr



Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am gestrigen Dienstag ein 18 Jahre alter Autofahrer aus der VG Gerolstein in der Sarresdorfer Straße angehalten. Bei den weiteren Maßnahmen wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer wohl unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein entsprechender Vortest bestätigte diese Annahme. Die Weiterfahrt wurde sofort untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.



Ereignis: Erneute Müllablagerung



Ort: Gerolstein-Roth



Zeit: 26.04.2021, 10.00 Uhr bis 27.04.2021, 11.00 Uhr



Erneut lagerten unbekannte Täter Müll im Bereich Schäfersruh/ Auf dem Sand in der Gemarkung Roth ab. In diesem Fall entsorgten die Personen mehrere durchsichtige Plexiglasplatten. Die Polizei Gerolstein sucht nach Zeugen, 06591-95260.



Ereignis: Autofahrer steht unter Drogeneinfluss



Ort: L 27, Kirchweiler



Zeit: 27.04.2021, 16.00 Uhr



Ein Zeuge beobachtete, dass ein Autofahrer gerade dabei war, während der Fahrt einen Joint zu rauchen. Herbeigerufene Beamte der Polizei Daun und Gerolstein kontrollierten den aus der VG Daun stammenden 23-Jährigen zeitnah am Ortsausgang von Kirchweiler. Den Drogenkonsum gab der Mann auch gleich vor Ort zu. Weiterhin konnte ein geringer Alkoholgehalt bei ihm festgestellt werden. Das Auto musste er stehen lassen. Eine Blutprobe wurde entnommen.



