11.2020, 15.00 Uhr bis 15.30 Uhr



Ein in der Trierer Straße kurzfristig abgestellter Firmenwagen mit dem Logo eines größeren Unternehmens aus der Region, Sprudel, wurde durch unbekannte Personen beschädigt. Mittels eines scharfkantigen Gegenstandes wurde die hintere Tür der Beifahrerseite zerkratzt. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.



Ereignis: Unbekannter verursacht Unfallschaden



Ort: Hillesheim, Lammersdorfer Straße, Parkplatz Kita



Zeit: 24.11.2020, 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr



Ein Autofahrer hatte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz der Kita Kunterbunt in Hillesheim abgestellt. In dieser Zeit war ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, möglicherweise fuhr er ein schwarzes Fahrzeug, mit dem abgestellten Auto kollidiert. Dabei entstand an diesem ein Schaden am Radkasten hinten links. Der Verursacher flüchtete nach dem Unfall. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.



Ereignis: Unbekannte lassen Müll zurück



Ort: Gerolstein- Roth



Zeit: 26.11.2020



Unbekannte Personen hinterließen in einem kleinen Waldstück in der Nähe des Rother Sportplatzes diverse Abfallgegenstände. So konnten neben einer Badewanne und Altmetall auch ein alter Anhänger und Reifen vorgefunden werden. Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen, 06591-95260.



