Pressemeldung der Polizei Daun vom 27.10.2021

Ein Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, nachdem er vermutlich beim Rangieren gegen ein geparktes Auto gefahren war. Ein Anwohner hatte seinen PKW am 25.10.2021 auf einem Parkplatz hinter dem Anwesen in der Maria-Hilf-Straße abgestellt. Als der Besitzer des BMW am 26.10.2021 zu seinem Fahrzeug kam, stellte er einen Unfallschaden im Bereich der vorderen Stoßstange, Beifahrerseite, fest. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.



