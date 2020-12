11.2020, 21.45 Uhr



Ein 43 Jahre alter Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Gerolstein wurde am gestrigen Abend durch Beamte der Polizei Daun kontrolliert. Da der Mann augenscheinlich Alkohol getrunken hatte, boten ihm die Beamten einen Atemtest an. Das Ergebnis verblüffte dann auch die Einsatzkräfte. Der 43-Jährige pustete einen Wert von über 3,1 Promille. Den Führerschein nahmen die Beamten gleich an sich und eine Blutprobe wurde ebenfalls durchgeführt.



Ereignis: Einbruch in unbewohntes Anwesen



Ort: Birresborn, Michelbacher Straße



Zeit: 24.11.2020



Eine Zeugin meldete am gestrigen Dienstag den Einbruch in ein unbewohntes Wohnhaus in Birresborn. Das Haus steht seit längerem leer und wurde letztmalig vor Monaten betreten. Am gestrigen Tag stellte man fest, dass sich unbekannte Personen Zutritt verschafft hatten und das Innere durchsucht wurde. Augenscheinlich war aber nichts abhanden gekommen. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.



