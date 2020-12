Archivierter Artikel vom 25.08.2020, 16:01 Uhr

08.2020, 15.35 Uhr



Die Feuerwehr Hillesheim war am gestrigen Nachmittag mit 16 Einsatzkräften auf die L 26 ausgerückt. Dort brannte ein PKW. Die Wehrleute konnten das Feuer zwar schnell bekämpfen, jedoch entstand am Fahrzeug ein hoher Sachschaden. Motorraum und Fahrgastzelle des NSU „Prinz“, gebaut in den Sechzigern, fielen den Flammen großenteils zum Opfer.



Ereignis: Diebe stehlen Geldbörse



Ort: Gillenfeld, In der Dörrwies



Zeit: 24.08.2020, 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr



Unbekannte Diebe nutzten die Abwesenheit des Fahrers eines Transporters, der in der Dörrwies, Gillenfeld, kurzzeitig abgestellt wurde. Der Mann hatte seinen Geldbeutel im Innenraum abgelegt und sich vom Fahrzeug abgewandt. Diesen Moment nutzten Unbekannte um die Geldbörse zu entwenden. Die Polizei Daun sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, 06592-96260.



