Pressemeldung der Polizei Daun vom 25.03.2022

03.2022, 07.20 Uhr



Die Polizei Daun sucht Zeugen eines gefährlichen Überholmanövers, welches sich am gestrigen Morgen auf der L 28 in Höhe Neunkirchener Mühle zugetragen hatte. Ein schwarzer Kleinwagen hatte dort zwei Fahrzeuge überholt. Im Gegenverkehr waren zu dieser Zeit ebenfalls weitere Autofahrer unterwegs. Diese trafen sofort entsprechende Maßnahmen, um eine mögliche Kollision zu verhindern. Die Polizei Daun sucht Zeugen des Vorfalls, 06592-96260.



Ereignis: Unfallverursacher flüchtig



Ort: L 24, Duppach- Steffeln



Zeit: 24.03.2022, 20.20 Uhr



Ein Autofahrer befuhr die L 24 von Duppach in Richtung Steffeln. In Höhe des Eichenholzmaares kam ihm ein unbekannter PKW entgegen. Angaben zufolge, steuerte der Fahrer dieses Autos sein Fahrzeug zu weit auf die Gegenspur. Die PKW kollidierten seitlich miteinander. Der unbekannte Fahrer, vermutlich mit einem silberfarbenen BMW unterwegs, setzte die Fahrt anschließend fort. Ein weiterer Autofahrer, der zu der Zeit hinter dem Flüchtenden herfuhr, betätigte zwar noch die Hupe seines Autos, fuhr aber ebenfalls weiter. Die Polizei in Daun sucht Zeugen, insbesondere die Personen, die hinter dem flüchtigen PKW fuhren, 06592-96260.



