Pressemeldung der Polizei Daun vom 25.01.2022

01.2022 bis 24.01.2022



Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitag, 21.01.2022, bis Montag, 24.01.2022, einen PKW- Anhänger, der auf dem Mitfahrerparkplatz an der BAB 1, nahe Darscheid, abgestellt war. Die Polizei Daun, 06592-96260, sucht nach Zeugen.



Ereignis: Unfallverursacher flüchtig



Ort: Daun, Burgfriedstraße



Zeit: 10.01.2022 bis 24.01.2022



Vermutlich war ein LKW beim Rangieren mit einer Regenrinne eines Wohnanwesens in der Burgfriedstraße kollidiert und hatte diese dabei in der Höhe von ca. 2,50 Meter leicht beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



