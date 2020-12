Archivierter Artikel vom 23.11.2020, 12:31 Uhr

11.2020, 20.45 Uhr



Ein Autofahrer musste am gestrigen Abend auf der 59 bei Üxheim einem entgegenkommenden Lieferwagen ausweichen und geriet dabei in den Straßengraben. Hierbei wurden am PKW zwei Felgen leicht beschädigt. Dar Fahrer des Lieferwagens, der laut Angaben auf der Fahrspur des Autofahrers entgegenkam, verließ den Unfallort zunächst unerkannt. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.



Ereignis: Unbekannte entsorgen Hausmüll



Ort: Pelm, Parkplatz Papenkaul



Zeit: 22.11.2020 Uhr



Ein Zeuge meldete sich am Sonntagvormittag bei der Dauner Polizei und zeigte eine illegale Müllentsorgung auf dem Parkplatz Papenkaul, in der Nähe zur Kasselburg, an. Unbekannte hatten dort drei Kartons mit Hausmüll, Pfannen, Porzellan und andere Gegenstände, abgestellt. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.



