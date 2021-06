Pressemeldung der Polizei Daun vom 23.06.2021

06.2021, 15.30 Uhr bis 22.06.2021, 05.50 Uhr



Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem an der Winkeler Kreuzung ordnungsgemäß abgestellten Mobilbagger. Man bewegte die Baumaschine folgend in Richtung Winkel. Im Streckenverlauf touchierte der Fahrer eine Schutzplanke und beschädigte diese auf einer Länge von 16 Metern. Anschließend stellten der oder die Täter das Gerät an seinen Platz zurück. Den Verantwortlichen der Baufirma fiel die unbefugte Benutzung auch erst auf, als man die Schäden an der Leitplanke bemerkte. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Daun, 06592-96260.



Ereignis: Autofahrer betrunken und ohne Führerschein unterwegs



Ort: BAB A 1, B 421, Dreis- Brück



Zeit: 22.06.2021, 20.15 Uhr



Zeugen, die die BAB A 1 in Richtung Anschluss Kelberg/Radersberg befuhren, fiel ein Fahrzeug auf, welches laut Angaben in Schlangenlinien geführt wurde. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Daun konnte das Auto zeitnah auf der B 421, Nähe Dreis-Brück, anhalten und den Fahrer kontrollieren. Augenscheinlich stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Einen gültigen Führerschein konnte er auch nicht vorweisen, er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem 44- Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.



Ereignis: Einbrecher stehlen Kettensäge



Ort: Dockweiler, Dauner Straße



Zeit: 03.06.2021, 13.35 Uhr bis 03.06.2021, 14.30 Uhr



Wie der Polizei Daun erst jetzt bekannt wurde, verschafften sich vermutlich zwei Täter, indem sie ein Fenster beschädigten, Zutritt zu einem Wohnhaus am alten Bahnhofsgelände in Dockweiler. Dort entwendeten sie eine Motorkettensäge der Marke Stihl. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, wenden sich bitte an die Polizei Daun, 06592-96260.



