Pressemeldung der Polizei Daun vom 23.03.2022

03.2022, 23.30 Uhr



Am vergangenen Freitag waren drei Jugendliche, zwei Männer und eine Frau, gegen 23.30 Uhr, auf dem Fußweg an der Kyll unterwegs. Unterhalb der Straße Am Rasbach traf man auf eine weitere Gruppe, bestehend aus ca. zehn Personen. Auch dabei handelte es sich um Jugendliche. Laut Angaben sei man sofort von diesen beleidigt und bespuckt worden. Letztlich wurden die zwei männlichen Jugendlichen der Dreiergruppe mit Schlägen traktiert und zu Boden gebracht. Hier traten mehrere Täter auf diese ein. Die Geschädigten konnten sich dann weiteren Angriffen entziehen. Sie klagten anschließend über Bauch- und Nierenschmerzen und trugen Schürfwunden sowie eine Beule am Hinterkopf davon. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.



Ereignis: Transporter beschädigt



Ort: Daun, Geschwister-Scholl-Gymnasium



Zeit: 20.03.2022, 16.00 Uhr bis 21.03.2022, 08.30 Uhr



Ein auf dem Parkplatz, in Nähe der Mensa des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Daun, abgestellter weiße Transporter wurde durch unbekannte Täter beschädigt. Vermutlich wurde der linke Außenspiegel mit massiver Gewalt vom Fahrzeug entfernt. Das Gehäuse und Spiegelteil lagen total beschädigt neben dem Transporter. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Daun, 06592-96260.



Ereignis: Flächenbrand, Feuerwehr im Einsatz



Ort: Gerolstein, Waldstraße



Zeit: 22.03.2022, 16.05 Uhr



Aus noch ungeklärter Ursache war es am gestrigen Nachmittag zu einem größeren Flächenbrand in der Gemarkung Gerolstein gekommen. Starke Kräfte der umliegenden Feuerwehren waren dabei im Einsatz. Der Brand erstreckte sich über eine Fläche von mehreren Tausend Quadratmeter. Es wurde eine Drohne zwecks Überwachung und Lagererkundung eingesetzt. Das Feuer konnte letztlich erfolgreich bekämpft werden. Personen wurden nicht verletzt.



Ereignis: Eine Person bei Unfall leicht verletzt



Ort: Daun, Bonner Straße



Zeit: 22.03.2022, 17.30 Uhr



Mit einem Alkoholpegel von über 2,7 Promille verursachte ein 54 Jahre alter Autofahrer aus der VG Daun am gestrigen Dienstag einen Auffahrunfall im Kreisverkehr in der Bonner Straße in Daun. Der Mann war mit dem vorausfahrenden PKW kollidiert, in dem eine 42-Jährige aus der VG Prüm mit ihren beiden sechs und drei Jahre alten Kindern unterwegs war. Durch den Aufprall trug die Fahrerin Kopf-und Nackenschmerzen davon. Die Kinder wurden, laut Angabe, nicht verletzt. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei Daun sucht weitere Zeugen des Vorfalls, 06592-96260.



Ereignis: Diebe entwenden Metallgegenstände



Ort: Schönbach, Gassenflur



Zeit: 22.03.2022, 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr



Unbekannte Täter entwendeten am Dienstag, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr mehrere metallgegenstände, die aus einem Grundstück im Gassenflur, Schönbach, deponiert waren. Es handelte sich dabei u.a. um Aluprofile und einen Aludeckel eines Anhängers. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.



