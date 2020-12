Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 16:41 Uhr

09.2020, 14.05 Uhr



Ein 16-Jähriger aus dem Kreis Wittlich war am Montag auf der L 65 von Niederstadtfeld in Richtung Üdersdorf unterwegs. Bei abschüssiger Fahrbahn geriet er in einer Rechtskurve gegen die Schutzplanke und verletzte sich leicht am linken Bein. Er wurde in ein nahegelgenes Krankenhaus eingeliefert. Es entstand kein Sachschaden.



Ereignis: Autofahrerin leicht verletzt



Ort: L 27, Rockeskyll



Zeit: 20.09.2020, 17.30 Uhr



Eine 53 Jahre alte Autofahrerin aus der VG Gerolstein befuhr mit ihrem Fahrzeug die L 27 von Walsdorf nach Rockeskyll. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Grünstreifen. Danach verlor die Frau die Kontrolle über den PKW. Sie wurde in die Gegenfahrbahn geschleudert, steuerte vermutlich zwar noch gegen, kam aber letztlich rechts neben der Fahrbahn zum Stillstand. Sie begab sich, leicht verletzt, selbst in ambulante Behandlung. Am Fahrzeug entstand ein starker Frontschaden.



Ereignis: Motorradfahrer stürzt



Ort: Udler, Ortseingang



Zeit: 21.09.2020, 15.50 Uhr



Eine Gruppe von drei Motorradfahrern aus Nordrhein-Westfalen war von Brockscheid nach Udler unterwegs. Am Ortseingang kam einer der Männer, 46 Jahre alt, im Gefälle bei geringer Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei geriet er auf die ansteigende Leitplanke. Nach wenigen Metern kippte das Zweirad dann nach rechts in die Böschung. Dabei verletzte sich der Mann. Er wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Koblenz geflogen. An der Maschine entstand Sachschaden.



