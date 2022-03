Pressemeldung der Polizei Daun vom 21.03.2022

03.2022, 10.00 Uhr



Am gestrigen Sonntagmorgen entdeckte ein Jagdaufseher aus Mehren nahe der K 16, Steininger Straße, ein totes Stück Rehwild. Das Tier lag ca. 30 Meter neben der Straße auf einer Wiese. Beim Herantreten stellte er fest, dass der Kopf nebst Geweih und der linke Vorderlauf fehlten. Diese hatten der oder die Täter augenscheinlich abgetrennt und mitgenommen. Im vergangenen Jahr hatte der Jäger in der näheren Umgebung zum jetzigen Tatort bereits eine Tat des gleichen Musters festgestellt. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.



Ereignis: Feuerwehr Gerolstein im Brandeinsatz



Ort: Gerolstein, Bahnhofstraße



Zeit: 20.03.2022, 15.30 Uhr



Zeugen alarmierten gestern Nachmittag Feuerwehr und Polizei, nachdem sie den Brand eines Anbaus der ehemaligen Postbank Filiale in Gerolstein bemerkt hatten. Bei Eintreffen der Polizeikräfte aus Daun hatten die örtlichen Feuerwehrleute den Brand bereits erfolgreich bekämpft. Ein Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude wurde dadurch verhindert. Personen wurden nicht verletzt, es entstand lediglich Sachschaden. Die Höhe des Schadens stand noch nicht fest. Brandermittler der Kriminalpolizei nahmen die Arbeit am Tatort auf. Die Ursache des Feuers ist noch ungeklärt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Gerolstein, 06591-95260 oder in Daun, 06592-96260, in Verbindung zu setzen.



