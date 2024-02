Daun

Pressemeldung der Polizei Daun vom 21.02.2024

Niederstadtfeld: Einbrecher steigen in Schnell- Imbiss ein Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Montag zum gestrigen Dienstag gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten eines Schnell- Restaurants in Niederstadtfeld.