Pressemeldung der Polizei Daun vom 19.02.2024

Weidenbach: Undichter Gastank löst Feuerwehreinsatz aus Im Bereich der Hauptstraße wurde am gestrigen Nachmittag austretendes Gas an einem Außentank festgestellt.

Symbolbild Foto: dpa

Die örtlich Feuerwehr rückte zügig mit zwei Fahrzeugen und sechzehn Einsatzkräften aus. In Daun wurden derweil weitere zwanzig Wehrleute in Bereitschaft gehalten, da das Ausmaß der Gefahrenlage noch nicht bekannt war. Vor Ort konnte schnell die vermutliche Ursache des Lecks ermittelt werden. Eine Dichtung war möglicherweise beschädigt. Das war jedoch jedoch nicht auf Fremdverschulden zurückzuführen. Sie wurde gleich ausgetauscht. Nach einer abschließenden Messung konnte keine Gefahr mehr erkannt werden.



