Pressemeldung der Polizei Daun vom 19.01.2022

01.2022, 18.00 Uhr



Ein LKW-Fahrer war mit seinem Sattelzug von der B 410 in die K 31, Fahrtrichtung Hinterhausen, eingebogen. Unmittelbar hiernach wurde er von einem folgenden PKW überholt. Dabei erkannte der Fahrer des Autos, vermutlich fuhr er einen roten VW Golf, Modellreihe drei oder vier, dass ihm ein weiterer PKW entgegenkam. Beim zügigen Einscheren vor dem LKW touchiert der jedoch die Zugmaschine vorn links. Diese wurde dabei beschädigt. Der rote Golf dürfte einen Schaden an der rechten hinteren Fahrzeugseite davongetragen haben. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst unerkannt. Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeugführer oder dem beteiligten Fahrzeug geben können, 06591-95260.



Ereignis: Eine Autofahrerin bei Zusammenstoß leicht verletzt



Ort: L 27, Bewingen



Zeit: 18.01.2022, 16.50 Uhr



Eine 76-Jährige befuhr mit ihrem PKW die L 27 von Pelm in Richtung Kirchweiler. Ein 20 Jahre alter Autofahrer steuerte sein Fahrzeug derweil in die entgegengesetzte Richtung. Vor ihm fuhr zu dieser Zeit ein weiteres Auto. Am Abzweig Bewingen hatte sich die Dame zum Linksabbiegen eingeordnet und ließ auch den ersten entgegenkommenden PKW passieren. Danach startete sie ihren Abbiegevorgang. Es kam folgend zum Zusammenstoß mit dem Auto des 20-Jährigen. Hierbei verletzte sich die Autofahrerin ersten Angaben zufolge leicht und wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. An den beteiligten PKW entstand augenscheinlich Totalschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell