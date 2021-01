Pressemeldung der Polizei Daun vom 19.01.2021

01.2021, 07.30 Uhr



Ein 48 Jahre alter Autofahrer aus der VG Daun wollte im Bereich der B 410, Dreis-Brück, nach links abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden PKW. Dessen Fahrer und die Beifahrerin des 48-Jährigen blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Der Mann selbst trug leichte Verletzungen davon. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



Ereignis: Diebe stehlen Mountainbike



Ort: Kalenborn-Scheuern



Zeit: 10.01.2021 bis 17.01.2021



Unbekannte Täter entwendeten im Tatzeitraum ein Fahrrad, welches vor einem Wohnanwesen in Kalenborn, Hauptstraße, abgestellt war. Es handelte sich um ein lilafarbenes Mountainbike. Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen, 06591-95260.



Ereignis: Unfallverursacher flüchtig



Ort: Udler, Schalkenmehrener Straße



Zeit: 12.01.2021 bis 18.01.2021



Ein Autofahrer hatte sein Fahrzeug ordnungsgemäß im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer war während dessen gegen das geparkte Auto gestoßen und hatte dieses im Bereich des vorderen linken Kotflügels beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei Daun sucht Unfallzeugen, 06592-96260



