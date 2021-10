Pressemeldung der Polizei Daun vom 18.10.2021

10.2021, 10.00 Uhr



Die Feuerwehren Gerolstein und Lissingen rückten am gestrigen Sonntag mit 32 Kräften in die Straße „Zum Sandborn“, Gerolstein, aus. In einem hölzernen Vorbau eines Wohnwagens, dieser wurde als Küche genutzt, war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Der Brand konnte durch Hilfskräfte sofort eingedämmt werden, die Feuerwehr führte nach zügigem Eintreffen die abschließende Brandbekämpfung durch. Am Wohnwagen selbst entstand augenscheinlich Sachschaden. Personen wurden bei dem Ereignis nicht verletzt.



Ereignis: Zwei Autofahrer am Sonntag absolut fahruntüchtig

unterwegs



Ort: Gillenfeld und Daun



Zeit: 17.10.2021, 17.40 Uhr und 18.50 Uhr



Zunächst kontrollierten Beamte der Dauner Polizei um 17.40 Uhr einen luxemburgischen Autofahrer, der in der Pulvermaarstraße in Gillenfeld aufgefallen war. Dem 63-Jährigen wurde ein Atemalkoholtest angeboten. Der ergab anschließend einen Wert von über 2 Promille. Nur eine knappe Stunde später wurde ein 45 Jahre alter Autofahrer in der Leopoldstraße in Daun kontrolliert. Dessen Atemalkoholgehalt lag bei über 2,4 Promille. Den beiden Autofahrern wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.



