Pressemeldung der Polizei Daun vom 18.01.2021

01.2021, 21.00 Uhr



Ein Autofahrer aus der VG Daun war am Freitagabend mit seinem PKW von Daun nach Darscheid unterwegs. In Höhe des THW überholte ihn ein weiterer Autofahrer bei winterlichen Verhältnissen mit hoher Geschwindigkeit. Der Fahrer des anderen PKW sei dann sehr knapp vor ihm eingeschert. Um eine Kollision zu verhindern, sei er selbst nach rechts ausgewichen und mit aufgehäuftem Schnee oder dem hohen Bordstein kollidiert. An seinem Auto seien dadurch Stoßfänger und Felge, vorne rechts, beschädigt worden. Trotz eindeutiger Lichtzeichen habe sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernt. Die Polizei Daun sucht nach Zeugen des Vorfalls, 06592-96260.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell