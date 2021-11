Pressemeldung der Polizei Daun vom 16.11.2021

11.2021, 15.00 Uhr bis 15.11.2021, 08.30 Uhr



Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Sonntagnachmittag zu Montagmorgen eine Rüttelplatte. Das schwere Arbeitsgerät stand vor der Garage eines Neubaus. Es handelte sich um ein Gerät des Herstellers Ammann Typ APH-10-20. Die Verladung der Baumaschine konnte, bedingt durch das Gewicht, vermutlich nicht ohne manuellen Einsatz erfolgen. Welches technische Gerät zum Einsatz gekommen war, ist noch unbekannt. Der Abtransport musste ebenfalls mit einem geeigneten Fahrzeug erfolgt sein. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich. Hinweise zu Tat oder Tätern nimmt die Polizei Daun entgegen, 06592-96260.



Ereignis: Unbekannte Täter suchen erneut Dauner Neubaugebiet

heim



Ort: Daun, Krikelsheid



Zeit: 05.11.2021 bis 13.11.2021



Im Dauner Neubaugebiet Krikelsheid wurden aus dem Keller eines Rohbaus zwei Rollen Noppenfolie entwendet. Möglicherweise steht auch diese Tat im Zusammenhang mit anderen Diebstählen, die sich dort in diesem Zeitraum zugetragen hatten. Es wird dabei auf den hiesigen Pressebericht vom 11.11.2021 verwiesen. Die Polizei Daun sucht auch im aktuellen Fall nach Zeugen, 06592-96260.



